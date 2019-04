Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat banken wereldwijd veel meer gaan doen om witwassen tegen te gaan. Hij wil ze hierbij helpen, zoals met betere informatie-uitwisseling. Alleen zo kan witwassen "met wortel en tak" worden uitgeroeid.

Dat zei Hoekstra donderdag tijdens zijn bezoek aan Washington, meldt het Financieele Dagblad .

Hoekstra is in Washington voor een vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie die internationale richtlijnen tegen witwassen en de financiering van terrorisme ontwikkelt.

Dat er vorig jaar in Nederland voor zo'n 16 miljard euro werd witgewassen, is volgens Hoekstra "een zeer ernstige casus". Maar het is niet uniek voor Nederland, volgens hem. Daarom pleit hij voor een samenwerking van landen om dit aan te pakken.

Hij noemde de affaire met ING, die jarenlang regels overtrad omtrent de controle op het witwassen van geld. Afgelopen jaar betaalde het daarvoor een schikkingsbedrag van 775 miljoen euro.