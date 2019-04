Het moederbedrijf van de Nederlandse winkels van Hudson's Bay, het Duitse Karstadt, overweegt nog dit jaar winkels te sluiten of het bedrijf failliet te laten verklaren, meldt het Duitse WirtschaftsWoche vrijdag op basis van interne documenten.

Naar verluidt zou het verlies van de Nederlandse winkels tegen 2028 oplopen naar een miljard euro. De Telegraaf meldde eind vorig jaar dat de Nederlandse activiteiten in 2018 een verlies draaiden van 80 miljoen euro.

De slechte resultaten drukken ook de cijfers van het moederbedrijf. Karstadt boekte in februari een operationeel verlies van 20 miljoen euro, 50 procent meer vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Ook in maart vielen de resultaten tegen.

In maart opende Hudson's Bay in Nederland nog twee nieuwe warenhuizen in Utrecht en Amstelveen met langjarige huurcontracten. Hiermee komt het totale winkelbestand van de keten op vijftien in Nederland.

Panden van failliet V&D

Begin dit jaar veranderde de keten de Nederlandse top en werd gesproken over een herpositionering in Nederland. Zo moest de "klantenbasis" worden verbreed en de grootte van de winkels worden aangepast.

Het Canadese Hudson's Bay arriveerde in 2017 in Nederland en nam zijn intrede in enkele panden van het failliete V&D. Sinds vorig jaar werden de winkels gefuseerd met het Duitse Karstadt nadat Karstad-eigenaar Signa Holding een belang kreeg in de Europese activiteiten van Hudson's Bay Company (HBC).