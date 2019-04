In 2018 is het aantal overgesloten hypotheken met 85 procent gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat meldt De Hypotheker donderdag. De hypotheekbemiddelaar verwacht dat de stijging ook in 2019 door zal zetten.

In het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal oversluitingen al met 92 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Volgens de hypotheekbemiddelaar is de historisch lage hypotheekrente voor veel mensen reden om hun hypotheek over te sluiten.

Vooral 55-plussers kiezen er voor om over te sluiten. Zij zijn goed voor 44,5 procent van alle oversluitingen. De andere leeftijdscategorieën, van 45 tot 55 jaar, van 35 tot 45 jaar en van 25 tot 35 jaar, zijn goed voor respectievelijk 29,8 procent, 20,5 procent en 5,2 procent van de oversluiters.

Grote steden zien veel oversluitingen

De Hypotheker signaleert ook dat oversluiten in de grotere steden afgelopen jaar aan populariteit wint. In Amsterdam was een groei van 57 procent te zien, in Utrecht 69 procent en in Rotterdam 84 procent. In Den Haag was de toename zelfs 117 procent.

"Aangezien de hypotheekrente al lange tijd historisch laag is, is oversluiten nog steeds erg gunstig. Het oversluiten van een hypotheek is vooral interessant voor huizenbezitters bij wie de rentevaste periode binnen nu en twee jaar afloopt", aldus Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. "Dit komt doordat de boete die ze aan hun geldverstrekker moeten betalen niet meer zo hoog is."