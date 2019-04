Vooral zonnepanelen die zijn geïntegreerd in het dak zijn gevoelig voor brandgevaar. In een onderzoek naar branden met zonnepanelen in 2018 bleek het in een derde van de gevallen te gaan om zogeheten in-dak systemen waarbij de zonnepanelen de dakpannen vervangen, valt te lezen in een onderzoek van TNO.

Bij in-dak systemen liggen de panelen op korte afstand tot bijvoorbeeld dakfolie en isolatiemateriaal. De brandwerende werking van dakpannen ontbreekt dan.

Verder zou een veelvoorkomende oorzaak van branden met zonnepanelen een onvakkundige installatie zijn, hoewel bij een reeks Nederlandse incidenten de oorzaak niet duidelijk was.

De meest risicovolle factoren zijn het combineren van stekkers van verschillende merken en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels.

De sector start met voorlichting richting installateurs naar aanleiding van het rapport.

TNO bekeek in opdracht van RVO 27 brandincidenten met zonnepanelen in Nederland, waarvan 23 bij woningen. In veel gevallen was de oorzaak niet direct te herleiden. Het instituut baseert zich daarom op gesprekken met schade-experts.

In totaal zijn er in Nederland naar schatting zo'n 170.000 zonnepaneelsystemen geïnstalleerd.