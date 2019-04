Het aantal meldingen van fraude met verzekeringen is in 2018 toegenomen, meldt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) donderdag op basis van eigen cijfers.

In het afgelopen jaar kwamen er 5.742 meldingen binnen bij het centrum dat onderdeel is van het Verbond van Verzekeraars. Dat komt neer op een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van 2017.

Roelof Visscher, manager bij het CBV, is blij met de toename van het aantal meldingen. "Uiteraard niet als het betekent dat er meer wordt gefraudeerd", stelt Visscher. "Maar wel omdat het delen van informatie ons als sector in staat stelt om meer fraude op te sporen."

De grootste stijging was terug te vinden in het aantal meldingen over stormschade. In 2017 werden nog 34 valse claims ingediend bij het CBV en dat aantal steeg naar bijna 80 in 2018. Verzekeraars hebben daarmee minstens 314.000 euro bespaard, claimt het CBV.

Het is het vijfde jaar op rij dat het aantal fraudemeldingen bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit is gestegen, schrijft het CBV.

Deze stijging heeft volgens de tak van het Verbond van Verzekeraars deels te maken met de manier waarop fraude opgespoord wordt. Verzekeraars zijn de afgelopen jaren meer gaan doen om fraude vast te stellen en te bestrijden.