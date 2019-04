De woningmarkt komt steeds meer in balans, concludeert de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) donderdag op basis van cijfers over het eerste kwartaal. Wel houdt de krapte op de woningmarkt aan, stelt de NVM.

Het krappe karakter van de woningmarkt is terug te zien in de krapte-indicator van de NVM; het aantal woningen waar iedere woningzoekende uit kan kiezen. In de eerste periode van 2019 komt deze uit op 3,9; een kleine stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018.

"Met 3,9 woningen per woningzoekende is nog steeds sprake van een krappe markt", stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. "De markt heeft weinig aanbod, waardoor verkopers grotendeels de spelregels bepalen."

Het aantal aangeboden woningen steeg wel in de eerste drie maanden van 2019, namelijk met 2,9 procent. De krapte van het aanbod leidt ertoe dat woningen sneller van de markt zijn. In het eerste kwartaal duurde de verkooptijd van een gemiddelde woning 45 dagen volgens de NVM. Begin 2018 was dit nog 54 dagen.

Jaarsma: 'Gekte op woningmarkt neemt verder af'

Wel neemt de "gekte" verder af, concludeert Jaarsma. Het aantal verkochte woningen daalde in het eerste kwartaal van 2019 met 3,2 procent en ook stijgen de woningprijzen minder hard.

De gemiddelde woningprijs kwam in het eerste kwartaal uit op 294.000 euro, een daling van 5.000 euro ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018.

De NVM legt uit dat dit vooral komt doordat er andere woningen werden verkocht. Wanneer daarvoor wordt gecorrigeerd, daalt de gemiddelde woningprijs met 0,1 procent. Het is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2015 dat de gemiddelde woningprijs stagneert.

Vooral de verkoop van woningen in de laagste prijsklasse (onder de 150.000 euro) daalde flink, namelijk met 41 procent. Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma heeft dit voornamelijk te maken met de krapte van het aanbod. "Starters, jonge gezinnen en mensen met een krapper budget hebben in deze markt minder te kiezen."

In de prijsklasse tussen 300.000 en de 750.000 euro nam het aantal transacties juist flink toe, met ruim 15 procent.

Prijzen stijgen minder hard

Dat de woningmarkt verder in evenwicht komt, is ook terug te zien in de gemiddelde verkoopprijs. Deze is in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 8,1 procent gestegen naar 294.000 euro.

"Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is", concludeert Jaarsma. "Daarnaast zien we daarbij ook dat voor veel kopers het plafond van wat men kan en wil betalen nu bereikt is. Een nieuwe realiteit breekt aan."