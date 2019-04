De Europese Centrale Bank (ECB) houdt haar belangrijkste rentetarief voorlopig ongewijzigd, heeft de ECB woensdag bekendgemaakt.

De herfinancieringsrente, de rente waarmee banken kunnen lenen bij de ECB, blijft geheel volgens verwachtingen op 0 procent. Ook blijft de depositorente onveranderd en blijft -0,4 procent. Dit betekent dat banken geld toeleggen om geld te stallen in Frankfurt.

"We verwachten dat onze belangrijkste rentestanden sowieso gelijk blijven tot het einde van 2019", zei ECB-voorzitter Mario Draghi tijdens zijn toelichting. "En dit zullen we blijven doen zolang het nodig is voor het behalen van onze inflatiedoelstelling."

Dat de bank haar belangrijkste rentestand onveranderd laat, is niet verrassend. In maart kondigde de ECB nog nieuwe stimuleringsmaatregelen aan, zogeheten TLTRO's; goedkope leningen aan banken.

Het nieuwe stimuleringsprogramma werd aangekondigd nadat meerdere economische indicatoren over de economie van de eurozone tegenvielen. Zo werden de groeiverwachtingen van meerdere Europese economieën naar beneden bijgesteld en vielen cijfers over de productie en consumptie in de eurozone tegen.

De goedkope leningen zouden ervoor zorgen dat banken tegen een lage rente kunnen lenen aan consumenten en bedrijven. Dit moet de economie en de inflatie, de stijging van het prijspeil, ondersteunen.