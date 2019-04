Webwinkelgigant Bol.com stapt in 2019 "waar mogelijk" af van bezorgmateriaal met het eigen logo en kleurenschema, maakt het bedrijf donderdag bekend. In plaats daarvan komt er onder meer een verzendzak van volledig gerecycled plastic. Met de veranderingen wil het bedrijf de CO2-uitstoot verlagen.

In 2019 hoopt de webwinkel ongeveer 3,5 miljoen minder wit-blauwe Bol.com-dozen te gebruiken bij het verpakken van verzendingen. Dit is "een aanzienlijk percentage" van het totaal, stelt een woordvoerder tegen NU.nl, maar wel minder dan de helft. "We verkopen wel meer dan 3,5 miljoen producten per jaar", legt hij uit.

Daarnaast wordt onder meer de plastic verzendzak in gebruik genomen, die in vergelijking met de kartonnen doos van nu een uitstoot van 90 procent lager heeft, zo claimt het bedrijf. De verminderde CO2-uitstoot wordt met name behaald door het lichtere verpakkingsmateriaal.

Ook zorgt het gebruik van plastic verzendzakken er volgens Bol.com voor dat er minder pakketten worden verstuurd met veel "loze lucht". Daardoor kunnen busjes van pakketbezorgers meer spullen meenemen en zijn er minder transportbewegingen nodig, argumenteert Bol.com.

Momenteel zijn de verpakkingen van Bol.com goed voor 20 procent van de totale CO2-uitstoot van de webwinkelgigant. Met onder meer de overstap naar meer duurzame verpakkingswijzen wil Bol.com in 2025 klimaatneutraal zijn.