HEMA probeert internationaal meer voet aan de grond te krijgen en voegt daarom in het buitenland het woord 'Amsterdam' aan de merknaam toe. Ook is de winkelketen van plan om voor het eerst eigen artikelen via de winkels van andere ketens te verkopen.

Op winkels buiten de Benelux verschijnt de toevoeging 'Amsterdam' onder het HEMA-logo op de winkelgevels en in communicatiemateriaal in de winkels, legt een woordvoerder uit in een toelichting.

Hiermee wil het bedrijf zich onderscheiden en de Amsterdamse oorsprong van de keten benadrukken.

HEMA is van plan om bijvoorbeeld schrijfwaren, huishoudartikelen en kookspullen in andere winkels te verkopen. Het concern is in vergevorderde gesprekken met andere partijen om de eigen artikelen te verkopen. "Er is heel veel interesse van binnen- en buitenlandse partijen", aldus de voorlichter.

'Een meer internationaal merk'

De maatregelen moet ervoor zorgen dat de winkelketen "veel meer een internationaal merk" wordt, aldus HEMA bij de presentatie bij de jaarcijfers.

HEMA zag de internationale omzet in 2018 verder stijgen. Ook werden vorig jaar 21 internationale winkels geopend. In Duitsland werd mede door de opening van negen nieuwe winkels een omzetstijging van 48 procent geboekt.

In totaal boekte het concern in 2018 een recordomzet van 1,3 miljard euro, een stijging van 2,8 procent vergeleken met een jaar eerder en een nieuw record, meldt HEMA woensdag. In het laatste kwartaal steeg de omzet met 8,5 procent naar 387,4 miljoen euro.

Flink nettoverlies door eenmalige afschrijving

Het concern draaide een nettoverlies van 232,9 miljoen euro, maar dit was voor een groot deel te wijten aan een eenmalige afschrijving.

Het concern moest namelijk afschrijven op de zogeheten goodwill, een boekhoudpost die de ontastbare waarde van een bedrijf omvat, door de aankoop van HEMA door Marcel Boekhoorn vorig jaar.

Zonder deze post zou het verlies zijn uitgekomen op 6,6 miljoen euro, een verbetering van 24,3 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder.

Concern kijkt naar verkoop bakkerijen

Topman Tjeerd Jegen zegt in een toelichting: "Zonder de afschrijving op goodwill als gevolg van de verkoop van HEMA zou het nettoverlies bijna zijn weggewerkt."

"Door onze groeistrategie staat HEMA er vandaag de dag een stuk sterker voor dan enkele jaren geleden. Ook de hernieuwde afspraken en de verbeterde relatie met onze franchisenemers hebben daaraan bijgedragen. De overname van HEMA door Ramphastos Investments heeft HEMA weer nieuw elan en een nieuw perspectief gegeven."

Verder zegt het concern dat de bakkerijen mogelijk verkocht worden. HEMA onderzoekt de "strategische opties" voor dit onderdeel. De opbrengst van een eventuele verkoop zal worden gebruikt voor het afbouwen van de schulden.