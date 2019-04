De Italiaanse regering wil het begrotingstekort voor dit jaar laten oplopen tot boven de grens van 2,04 procent die in december met de Europese Unie is afgesproken. Door een afkoelende economie verwacht de Italiaanse regering nu een tekort van 2,4 procent te noteren in 2019.

In december vorig jaar beperkte de Italiaanse regering het beoogde begrotingstekort voor 2019 onder druk van de Europese Unie juist. Het percentage werd verlaagd van 2,4 procent naar 2,04 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Maar volgens het Italiaanse ministerie van Financiën blijft het structurele tekort, gecorrigeerd voor veranderingen in economische groei, nog op 1,5 procent van het bbp en druist dit niet in tegen de afspraken met Brussel.

De EU wil dat Italië werk maakt van het verlagen van de relatief hoge schuldenlast van ruim 130 procent van het bbp.

De Italiaanse regering van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging wil met belastingverlagingen en hogere uitgaven juist de haperende economie stimuleren.

Economische vooruitzichten zijn niet positief

Maar sinds eind vorig jaar zijn de economische vooruitzichten voor het Zuid-Europese land juist verslechterd. Zo blijkt de Italiaanse economie in een recessie te zijn beland nadat de economie ook in het vierde kwartaal was gekrompen.

Voor dit jaar zijn de verwachtingen niet beter. De regering heeft zelf de groeiverwachting verlaagd naar 0,2 procent, maar sommige economen verwachten dat de economie dit jaar maar met 0,1 procent groeit.