Windmolens hebben in maart een recordhoeveelheid stroom geproduceerd. Vorige maand werd 5,2 petajoule energie uit windmolens opgewekt, blijkt dinsdag uit cijfers van energieopwek.nl, een initiatief van meerdere partijen in de energiesector.

Nog nooit werd er in een maand zoveel windstroom geproduceerd. De hogere opbrengst is vooral te danken aan de harde wind in een deel van de maand, vertelt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

De opbrengst was wel grillig. In de eerste helft van maart werd veel windstroom geproduceerd en in de tweede helft juist heel weinig.

In totaal werd er net zoveel windstroom geproduceerd als alle huishoudens in Nederland aan stroom verbruiken, omgerekend ongeveer 1,44 miljard kilowattuur. Huishoudens verbruiken ongeveer 20 procent van alle stroom in Nederland, vertelt Visser verder.