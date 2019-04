De topman van Twitter, Jack Dorsey, heeft een bedrag van 1,40 dollar (1,24 euro) ontvangen als vast salaris over 2018. Het bedrag is een verwijzing naar het maximale aantal tekens dat gebruikers tot 2017 in een tweet konden stoppen.

Het bedrag kwam naar buiten in financiële documenten die Twitter maandag deponeerde. In 2017 schrapte Twitter de restrictie van 140 tekens in een tweet om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten. Sindsdien mogen gebruikers 280 tekens in een tweet gebruiken.

Dorsey kreeg in 2015, 2016 en 2017 geen beloning van Twitter. De medeoprichter moet het vooral hebben van zijn aandelen in Twitter en betaalbedrijf Square.

Zo verkocht hij vorig jaar naar verluidt voor 80 miljoen dollar (71 miljoen euro) aan aandelen in Square. Volgens sommige schattingen heeft Dorsey een vermogen van 4,7 miljard dollar.

Ook andere bekende topmannen in Silicon Valley zien al langer af van een vast salaris. Zo hebben Mark Zuckerberg van Facebook en Larry Page en Sergey Brin van Google een vast inkomen van 1 dollar.