EU-mededingingstoezichthouders hebben maandag een boete van 58 miljoen dollar (ruim 51 miljoen euro) uitgedeeld aan General Electric (GE). Het technologieconcern zou twee jaar geleden "misleidende informatie" hebben opgegeven tijdens de overname van het Deense bedrijf LM Wind, een maker van rotorbladen voor windmolens.

GE had de Europese Commissie destijds verteld dat het alleen windturbines van 6 megawatt ontwikkelde, om zo LM Wind over te mogen nemen. De Europese Unie ontdekte vervolgens dat dit niet waar was, waarna GE de aanvraag introk.

Het technologiebedrijf vroeg een maand later opnieuw de overname aan, en gaf toen uitgebreidere informatie over toekomstplannen. In maart 2017 keurde de EU de overname goed.

De EU-handhaver besloot vier maanden later een onderzoek in te stellen naar de eerste aanvraag vanuit General Electric, met de conclusie dat het bedrijf fout zat. Daarom krijgt GE nu een boete.