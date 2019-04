De kledingketen CoolCat maakt vanaf 1 mei een doorstart. De keten blijft in handen van ondernemer Roland Kahn, maar wordt wel ondergebracht in een andere bv, Retail Beheer.

Op het moment van faillissement had de keten van Kahn in Nederland tachtig vestigingen. In totaal 1.180 medewerkers van CoolCat deelden ongeveer 450 voltijdsbanen.

"Het realiseren van een doorstart, na het faillissement op 19 maart, bleek geen eenvoudige zaak", zegt curator David Bos van CMS Advocaten. "Er is een biedingsprocedure gevoerd met meerdere gegadigden. Retail Beheer had uiteindelijk de beste papieren."

Niemand koopt herfstkleding met 20 graden

CoolCat moest op 18 maart faillissement aanvragen, nadat het bedrijf naar eigen zeggen last had gehad van de zeer warme en lange zomer in 2018 en de zachte winter van dit jaar.

"Als het maandenlang boven de 20 graden blijft, koopt niemand herfstkleding. Zelfde verhaal voor wanneer het niet koud wordt", vertelde een woordvoerder destijds.

Kahn opende in 1979 de eerste CoolCat-winkel in Amsterdam. Zijn bedrijf Coolinvestments is ook het moederbedrijf van ketens als America Today en MS Mode.