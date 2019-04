Winkelketen Sissy-Boy is failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De onderneming moest eerder deze maand al uitstel van betaling aanvragen nadat de resultaten vorig jaar onder druk kwamen te staan.

Toen Sissy-Boy uitstel van betaling aanvroeg, had het bedrijf 45 eigen winkels en zeshonderd werknemers.

Het concern probeerde vorig jaar al winstgevender te worden door te snijden in de kosten en te investeren in de winkels, maar net als veel andere winkelketens had Sissy-Boy last van een lastige zomer en winter.

De eigenaren van Sissy-Boy voerden de afgelopen maanden al gesprekken over een mogelijke nieuwe eigenaar, maar dit mocht toen niet baten. Moederbedrijf Brand Retail Group was in vergevorderde gesprekken met een "Nederlands familiebedrijf", maar een verkoop ging op het laatste moment niet door.

Het Nederlandse Sissy-Boy werd in 1982 opgericht en verkoopt naast kleren ook onder meer woonaccessoires. De zeshonderd medewerkers delen 375 voltijdsbanen. In 2018 bedroeg de omzet 60 miljoen euro.