Consumenten die van het gas af willen moeten honderden euro's betalen om hun gasmeter te laten afsluiten en verwijderen, stelt consumentenprogramma Radar zaterdag.

De kosten kunnen flink uiteenlopen, afhangende van het type woning. De prijzen om van het gas te stappen in laagbouwwoningen liggen een stuk hoger dan bij hoogbouw.

Volgens Radar ligt de prijs voor een laagbouwwoning het hoogste netbeheerder Stedin bij: 771,20 euro, gevolgd door Enexis met 732,05. Rendo is het goedkoopst en rekent 407,77 euro voor het verwijderen of laten verwijderen van een gasmeter.

Voor hoogbouw liggen de kosten lager. Stedin is in deze categorie juist de goedkoopste en rekent 92,29 euro. Rendo is het duurst met 407,77 euro. Liander vraagt 366,12 euro, Enduris 266,20 euro en Coteq 244,36 euro.

Consumenten kunnen niet kiezen tussen netbeheerders

Consumenten zijn niet in staat om van netbeheerder te veranderen en kunnen dus niet kiezen voor een goedkopere optie.

Brancheorganisatie Netbeheer Nederland zegt in een reactie tegen Radar dat de prijsverschillen ontstaan omdat er geen prijsafspraken gemaakt mogen worden. "Sommige netbeheerders beheren veel stedelijk gebied, anderen meer landelijk gebied", vertelt de brancheorganisatie.

Verzegelen van gasaansluiting kortetermijnoplossing

Consumenten die van het gas af willen, maar de gasmeter niet willen verwijderen kunnen ook kiezen voor andere opties. De gasaansluiting kan ook verzegeld worden of je kan besluiten gewoon geen gas meer te gebruiken.

Bij een verzegeling van de afsluiting komt er een slot op de aansluiting en is het niet mogelijk om gas te gebruiken, "maar in verband met veiligheid doen we dit niet voor langer dan twaalf maanden", stelt Netbeheer Nederland tegen Radar. Als een consument besluit om geen gas meer te gebruiken, betaalt diegene nog wel leverancierskosten.