Maaltijdbezorgers zijn zeker twee keer per week betrokken bij verkeersongelukken, schrijft RTL Nieuws zaterdag op basis van eigen onderzoek.

RTL Nieuws baseert de cijfers op berichten in regionale media. Er zijn namelijk geen officiële cijfers over ongelukken waarbij maaltijdbezorgers betrokken zijn.

In totaal waren er in 2018 116 maaltijdbezorgers betrokken bij een ongeluk, stelt de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. In de helft van deze gevallen werd er een slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Dit jaar zijn er inmiddels 32 ongelukken gebeurd waarbij maaltijdbezorgers betrokken zijn. Zeventien slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, van wie één persoon is overleden.

Inspectie gaat arbeidsomstandigheden bezorgers strenger controleren

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, is bezorgd over de ontwikkeling. In gesprek met RTL Nieuws stelt inspecteur-generaal Marc Kuipers dat de inspectie de arbeidsomstandigheden van de bezorgers strenger gaat controleren.

"De cijfers roepen vragen op over de druk waar maaltijdbezorgers mee te maken krijgen", zegt Kuipers. "De vraag is of het bezorgen onder druk moet gebeuren, of er onder snelheid moet worden geleverd." De inspectie kijkt ook naar het rijgedrag van de bezorgers zelf. "We zien ze voorbijrijden met de oortjes in, op van die elektrische fietsen, 30 tot 40 kilometer per uur, smartphone in de hand."

Bedrijven zijn verplicht om ziekenhuisopnames te melden bij de inspectie, maar toch gebeurt dit zelden. Volgens RTL Nieuws kreeg de inspectie in 2018 slechts één melding binnen, tegenover tientallen ziekenhuisopnames.