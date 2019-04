Rusland heeft een zaak rond nationale veiligheid gewonnen die was voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het is de eerste keer dat de WTO uitspraak doet in een zaak waarin een beroep wordt gedaan op nationale veiligheid.

Het geschil, tussen Rusland en Oekraïne, ging over beperkingen van vervoer over spoor vanuit Oekraïne via Rusland naar andere landen.

Volgens de WTO heeft Rusland geen internationale handelsregels overtreden door beperkingen op te leggen aan het transport van Oekraïense goederen naar Kazachstan en Kirgizië.

Gezien de situatie tussen Oekraïne en Rusland in 2014 was er sprake van een "noodsituatie in de internationale relatie", concludeert de organisatie.

Een beroep op nationale veiligheid is ook de basis van de importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump op staal, aluminium en mogelijk auto’s.

De uitspraak laat bovendien zien dat de WTO het recht heeft een beslissing te nemen over dergelijke kwesties. Trump is van mening dat de WTO niets te zeggen heeft als de nationale veiligheid in het geding is.

Er kan nog beroep worden aangetekend tegen de uitspraak.