De Fiod heeft drie voormalige werknemers van een Nederlands bedrijf aangehouden, zo is vrijdag bekendgemaakt. De drie worden verdacht van het witwassen van ongeveer 1,2 miljard dollar (1,07 miljard euro) voor een klant in India.

Het Nederlandse bedrijf kocht materialen en diensten in voor een onderneming in de energiesector in India, die sinds 2006 betrokken was bij de aanleg van een gaspijpleiding. De twee bedrijven worden niet bij naam genoemd.

De drie betrokken oud-werknemers worden ervan beschuldigd facturen voor het Indiase bedrijf te hebben vervalst. Hierdoor kon het bedrijf de kosten bij zijn eigen gasafnemers twee keer declareren.

De winst die op deze manier binnenkwam, werd via het Nederlandse bedrijf afgeroomd. Uiteindelijk kwam deze via bedrijven in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben terecht bij een dochterbedrijf van de Indiase opdrachtgever in Singapore.

Factuurverdubbelaars hebben 10 miljard dollar verdiend

De zogenoemde factuurverdubbelaars zouden op deze manier zo'n 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) hebben verdiend. De drie moeten vrijdag voor de rechtbank verschijnen.

Het OM noemt het faciliteren van het witwassen van miljarden uit het buitenland "een serieuze zaak". De kosten zijn vermoedelijk doorgerekend aan consumenten in India.