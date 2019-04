De voormalig bestuurder van accountantsbureau KPMG, Jaap van Everdingen, is vrijdag door de rechtbank van Amsterdam volledig vrijgesproken van fraude. Ook drie medeverdachten zijn vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie had negen maanden cel tegen Van Everdingen geëist in de zaak rond de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen.

KPMG zou onjuist aangifte hebben gedaan van de vennootschapsbelasting van 2009 tot 2011. De kosten voor de inrichting van het nieuwe kantoor zouden onterecht als kostenpost zijn aangemerkt. Ook zou een valse realisatie-overeenkomst voor de bouw van haar nieuwe kantoor zijn gedaan.

De rechtbank van Amsterdam oordeelde dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor de belastingfraude. Ook stelt het dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

Het OM had ook zes maanden gevangenisstraf tegen projectontwikkelaar Fred Meijer geëist, plus een boete van 100.000 euro. Tegen de financial controller van KPMG Pim Botterdam en de zakenpartner van Meijer, Leon Bots, eiste het respectievelijk 180 en 120 uur werkstraf.

KPMG schikte in 2017 al met het OM door het betalen van een boete van 8 miljoen euro en de Belastingdienst.