Carlos Ghosn, de gevallen oud-topman van Nissan, Renault en Mitsubishi, is donderdag opnieuw gearresteerd door Japanse aanklagers. Hij was op borgtocht vrij, maar is nu toch weer vastgezet vanwege nieuwe verdenkingen van financiële misdaden.

De nieuwe aanklachten zouden te maken hebben met het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman. Ghosn zou dit voor eigen gewin hebben gedaan en Nissan op deze manier 5 miljoen dollar (ruim 4,4 miljoen euro) hebben gekost.

"Mijn arrestatie van deze ochtend is schandalig en willekeurig", zei de oud-topman in een e-mailbericht dat door een Amerikaanse woordvoerder naar buiten werd gebracht. Hij ontkent de beschuldigingen.

De nieuwe arrestatie is volgens Japanse media "zeer uitzonderlijk". Ghosn had op woensdag juist nog aangekondigd dat hij tijdens een persconferentie op 11 april "de waarheid" zou gaan onthullen. Ghosn schreef in zijn e-mail dat de aanklagers hem deze kans hebben ontnomen. "Ik weet zeker dat ik zal worden vrijgesproken als ik eerlijk word berecht."

Volgens zijn advocaat zijn donderdag ook het paspoort en de telefoon van de vrouw van Ghosn in beslag genomen. "Zijn vrouw was toevallig bij hem toen hij werd gearresteerd", aldus Junichiro Hironaka.

Drie maanden vast op verdenking van fraude

De voormalige CEO had voor zijn vrijlating in maart ruim drie maanden vastgezeten in een Japanse cel, op verdenking van fraude. Eerdere verzoeken om een vrijlating op borgtocht leverden niets op, tot het hem half maart toch lukte.

Ghosn zou volgens de eerdere aanklachten ongepaste betalingen ter waarde van 7,8 miljoen euro uit de samenwerking met alliantiepartner Mitsubishi hebben gekregen. Als hij hieraan schuldig wordt bevonden, staat hem mogelijk een gevangenisstraf van tien jaar te wachten. Zelf ontkent hij deze beschuldigingen nog altijd.

Minister van Financiën Bruno Le Maire heeft op de Franse televisiezender BFM TV inmiddels laten weten dat Ghosn bescherming van het Franse consulaat krijgt na zijn nieuwe arrestatie. De oud-topman had donderdag zelf om hulp gevraagd.