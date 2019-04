In het eerste kwartaal van 2019 waren er door het zachte winterweer 26 procent minder langdurige vluchtvertragingen en -annuleringen dan in dezelfde periode in 2018. Dat meldt EUclaim, dat passagiers bijstaat bij het claimen van een vergoeding bij vertraging of uitval van vluchten, woensdag.

Er werden 2.252 vluchten geannuleerd in het eerste kwartaal, tegenover 2.705 in de eerste drie maanden van 2018. Vorig jaar in die periode was het vaker slecht weer en vielen vluchten uit vanwege een pilotenstaking bij Transavia in februari.

Hoewel er in 2019 flink minder lange vertragingen plaatsvonden, werd in de eerste drie maanden wel het record van de langste vertraging gebroken. Een Transavia-vlucht van Dubai naar Amsterdam werd maar liefst 70,5 uur vertraagd, het langste uitstel in acht jaar.

Volgens EUclaim hebben de reizigers bij zo'n recordvertraging recht op 600 euro, vanwege tijdsverlies. Ook kunnen ze accommodatie- en vervoerskosten terugkrijgen.