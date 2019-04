De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind maart een inval gedaan bij een elektriciteitsbedrijf. Mogelijk heeft het bedrijf het verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt overtreden, maakt de toezichthouder dinsdag bekend.

De ACM wil uitzoeken of de onderneming het verbod inderdaad overtreden heeft en of het bedrijf voorkennis wel op de juiste manier heeft gepubliceerd.

De inval is een eerste stap in het onderzoek. Als er overtredingen aan het licht komen, mag het bedrijf zich verdedigen voordat er een sanctie wordt opgelegd. Het kan ook nog zo zijn dat de ACM tot de ontdekking komt dat er helemaal geen overtreding heeft plaatsgevonden.

De toezichthouder heeft de inval gedaan in het kader van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Het doel hiervan is om marktmisbruik op de groothandelsmarkt voor energie op te sporen en aan te pakken. Het is de eerste inval op dit gebied in Nederland.

"REMIT bevordert de concurrentie, wat leidt tot eerlijke prijzen voor de consument", zegt Remko Bos, directeur Energie van de ACM.