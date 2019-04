Winkelketen Sissy-Boy heeft uitstel van betaling aangevraagd, meldt eigenaar Brand Retail Group maandag. Het concern heeft 45 eigen winkels en zeshonderd werknemers.

De winkels van het concern blijven voorlopig open. De eigenaar kijkt samen met het management naar de mogelijkheden van een doorstart.

Het afgelopen jaar probeerde het bedrijf al winstgevender te worden. Zo werd de collectie "aangescherpt", is er gesneden in de kosten en zijn er investeringen gedaan in de winkels en de online activiteiten.

Maar na een lastige zomer en tegenvallende verkopen tegen het eind van het jaar kwam het concern extra onder druk te staan.

Trend binnen de retailsector

"Dit is een trend die we binnen de gehele retailsector zien", zegt Herbert Schilperoord, partner bij Standard Investments, tegen NU.nl. Standard Investments is een investeerder in Brand Retail Group.

Onlangs moest kledingketen CoolCat ook faillissement aanvragen. Daar werd ook verwezen naar het relatief warme weer van vorig jaar. "Als het maandenlang boven de 20 graden blijft, koopt niemand herfstkleding. Zelfde verhaal voor wanneer het niet koud wordt", zei een woordvoerder toen.

Nieuwe eigenaar voor Sissy-Boy

Een zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor Sissy-Boy mocht niet baten. Brand Retail Group was in vergevorderde gesprekken met een "Nederlands familiebedrijf", maar Schilperoord vertelt dat een verkoop op het laatste moment niet doorging.

Het Nederlandse Sissy-Boy werd in 1982 opgericht en verkoopt naast kleren bijvoorbeeld ook woonaccessoires. De zeshonderd medewerkers delen 375 voltijdsbanen. In 2018 was de omzet 60 miljoen euro.