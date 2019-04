Uitvaartverzekeraar Yarden is in financiële problemen gekomen, schrijft Het Financieele Dagblad maandag op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf bevestigt dat de solvabiliteit onder druk staat, maar zegt dat er geen liquiditeitsprobleem is.

Volgens de krant is de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, gedaald naar 120 procent. In 2016 stond dit percentage nog op 159 procent.

In een schriftelijke reactie zegt Yarden: "Het is juist dat de solvabiliteit van Yarden Uitvaartverzekeringen onder druk staat. Dat heeft enerzijds met de opbouw van onze portefeuille te maken en anderzijds met de voortdurend lage rente en de SII-regelgeving die erg ongunstig uitpakt."

De organisatie zegt te werken aan verbetering van de solvabiliteit.

Verkoop verzekeringstak

Naar verluidt zou het bedrijf onder druk van De Nederlandsche Bank al hebben geprobeerd de financiële buffers te verhogen. Zo zou Yarden ook hebben geprobeerd om de verzekeringstak te verkopen.

De financiële problemen zijn volgens de zakenkrant ontstaan door oude verzekeringen. In deze oude portefeuille zitten vooral naturapolissen die niet voor een bepaald bedrag verzekeren, maar een totaal pakket ongeacht de kosten vergoeden. Maar de onkosten voor een uitvaart zijn flink gestegen sinds het afsluiten van deze polissen. Hierdoor legt Yarden nu toe op deze polissen.

Yarden verzorgt uitvaarten, maar sluit ook verzekeringen af. Het concern heeft een miljoen polishouders en in 2017 boekte het concern, dat ongeveer zevenhonderd voltijdsbanen heeft, een netto resultaat van 15,2 miljoen euro. De solvabiliteitsratio was gedaald van 159 procent in 2016 naar 140 procent in 2017.