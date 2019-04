Bijna een half miljoen Nederlandse woningen worden door particulieren verhuurd. Acht op de tien van hen hebben één huis in de verhuur. Maar een kleine groep van 250 huisbazen heeft elk tenminste vijftig woningen in bezit voor de particuliere verhuur. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het CBS.

De totale woningvoorraad in 2018 bedroeg 7,7 miljoen woningen. 42 procent hiervan zijn huurwoningen, waarvan het grootste deel wordt verhuurd door woningcorporaties. De andere huurwoningen worden verhuurd door bedrijven, beleggers en particulieren.

Bijna een half miljoen woningen zijn in handen van 280.000 particuliere verhuurders. Zij zijn vooral actief in de grote steden in de Randstad, waar meer dan een kwart van de door huisbazen verhuurde woningen staat.

In Groningen wordt 15 procent van de woningvoorraad particulier verhuurd, net als in de toeristische trekpleister Vaals. Dat is meer dan in Den Haag (13 procent), Amsterdam (12 procent) en Valkenburg aan de Geul (11 procent).

Dat het percentage particuliere verhuur in deze gemeenten flink hoger ligt dat het landelijk gemiddelde van 6 procent komt doordat ook woningen die niet permanent bewoond worden eronder vallen. Deze worden aan toeristen verhuurd via platforms als Airbnb.