De Belastingdienst mocht gebruikmaken van verduisterde documenten met informatie over bankrekeningen van Nederlanders in Luxemburg om belastingaanslagen op te leggen, stelt advocaat-generaal Robert IJzerman in een advies aan de Hoge Raad.

De fiscus kreeg de informatie in 2009 voor “enkele tonnen” van een tipgever.

Het gerechtshof in Den Bosch concludeerde eerder dat dat niet mocht, ook al ging het om betrouwbare informatie. Volgens het hof was er namelijk sprake van heling toen de Belastingdienst de documenten tegen betaling in handen kreeg.

De staatssecretaris van Financiën ging hiertegen in beroep. Hij vindt dat het bewijsmateriaal niet uitgesloten had moeten worden. De advocaat-generaal is het dus eens met de staatssecretaris.

76 aanslagen naar rekeninghouders bij Luxemburgse banken

De Belastingdienst heeft op basis van de informatie die zij in 2009 kreeg van de anonieme tipgever 76 aanslagen gestuurd naar Nederlandse rekeninghouders bij drie in Luxemburg gevestigde banken.

Zij wilden vervolgens weten wie de tipgever was, maar die heeft bij het sluiten van een deal met de Belastingdienst de garantie gekregen dat hij anoniem zou blijven.

De tipgever, een voormalige werknemer van een van de drie banken, stapte in 2009 naar de FIOD met zijn documenten. Hij leverde de informatie in in ruil voor een beloning; een percentage van de inkomsten- en vermogensbelasting die de fiscus alsnog binnenkreeg door de belastingaanslagen op te leggen.

'Niet zonder meer verboden om te betalen voor fiscaal relevante informatie'

Volgens de advocaat-generaal hoeft de informatie niet te worden uitgesloten als bewijsmateriaal. Eerder heeft de Hoge Raad al eens besloten dat bewijsmateriaal dat door particulieren door diefstal of verduistering is gekregen, mag worden gebruikt.

Bovendien is het de overheid niet zonder meer verboden om particulieren te betalen voor fiscaal relevante informatie.

Ook stelt IJzerman in zijn advies vast dat de Belastingdienst niet zelf actief op zoek is gegaan naar bewijsmateriaal en vindt hij dat de belangen van de betrokkenen niet zijn geschaad. Het is nog niet duidelijk wanneer de Hoge Raad precies uitspraak zal doen.