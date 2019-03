Het aandeel van taxidienst Lyft maakt bij zijn beursdebuut op Wall Street een koerssprong van 21 procent naar 87,24 dollar (77,70 euro).

De uitgifteprijs van de rivaal van Uber lag op 72 dollar per aandeel, waarmee het bedrijf gewaardeerd werd op 24,3 miljard dollar (21,6 miljard euro).

Lyft is actief in de Verenigde Staten en Canada. In de VS heeft het bedrijf een marktaandeel van bijna 40 procent.

Vorig jaar boekte Lyft een omzet van 2,2 miljard dollar (1,9 miljard euro), twee keer zoveel als in 2017. Het verlies liep daarbij op naar 911 miljoen dollar (811 miljoen euro).

Ook concurrent Uber wil naar de beurs

Ook het veel grotere Uber gaat binnenkort naar de beurs. Die beursgang zal naar verluidt plaatsvinden in april. Uber zal volgens investeringsbankiers mogelijk gewaardeerd worden op zo'n 120 miljard dollar.

Lyft is opgericht in 2012. Via de app van het bedrijf kunnen gebruikers een taxi bestellen voor een prijs die lager ligt dan die van een standaard taxi. Lyft biedt ook leenfietsen en - scooters aan.

Het bedrijf gaat de opbrengst van de beursgang onder andere gebruiken om overnames te doen.