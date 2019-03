Een te grote expansiedrift is de IJslandse vliegmaatschappij WOW air fataal geworden, zegt topman Skuli Mogensen tegen Financial Times. Zo had hij nooit grotere vliegtuigen moeten bestellen om intercontinentale vluchten uit te voeren, vertelt hij.

WOW air schrapte donderdag per direct alle vluchten die gepland stonden zodat het concern tot een deal kon komen met de schuldeisers. Mogensen vertelt tegen de zakenkrant dat het concern ongeveer 150 miljoen dollar (ruim 133 miljoen euro) aan rentedragende schulden heeft.

Hij legt verder uit dat het concern begon met kleinere zogeheten narrow-bodyvliegtuigen, maar dat het bedrijf ook de ambitie had om van IJsland een hub te maken om drie continenten te verbinden.

Zo vloog WOW air ook even tussen India en IJsland. Om die internationale uitbreiding mogelijk te maken bestelde WOW air eind 2016 enkele grotere vliegtuigen.

Gestegen olieprijzen

Toen de olieprijzen in 2018 stegen kwam WOW air in de problemen. Op het hoogtepunt in oktober was de prijs voor kerosine bijna verdubbeld ten opzichte van twee jaar eerder.

Pogingen om het concern te redden liepen op niks uit. Zo voerden onder meer een Amerikaans investeringsbedrijf en branchegenoot Icelandair gesprekken om het bedrijf te redden.

Passagiers kregen donderdag te horen dat "in geval van een faillissement" ze hun kosten bij de curator kunnen neerleggen. Toen leek het er niet op dat passagiers een vergoeding zouden krijgen van WOW air. WOW air adviseerde toen passagiers om aan te kloppen bij hun creditcardmaatschappij, mits ze de tickets hebben betaald met een creditcard.