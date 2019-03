Sigarettenmerk Marlboro blijft het grootste A-merk in Nederland met een omzet van 477 miljoen euro, blijkt vrijdag uit een rapport van onderzoeksbureau IRI Nederland voor Foodmagazine.

Coca-Cola volgt Marlboro op plek twee met een omzet van 325,5 miljoen euro. Vooral het mooie zomerweer deed de verkoop van de frisdrankproducent goed.

In de top vijf staan verder Heineken (273,6 miljoen euro), zuivelmerk Campina (262,6 miljoen euro) en sigarettenmerk Camel (244,1 miljoen euro).

In totaal hebben de honderd grootste A-merken in 2018 een omzet gedraaid van 8,6 miljard euro, een stijging van 2,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is de grootste stijging in de afgelopen tien jaar.

De grootste stijger in de lijst is Pepsi. Het colamerk gaat van plek 90 naar 75. Volgens IRI Nederland is dit te danken aan de mooie zomer en Pepsi Max.