Onderzoeks- en adviesbureau TNO heeft serieuze bedenkingen bij de mobiliteitsplannen in het klimaatakkoord. Het gebruikte rekenmodel zou op lange termijn niet geschikt zijn voor de doorrekening van het beleid voor elektrische auto's.

Dat zegt de wetenschappelijke organisatie na vragen van mediaplatform Follow the Money (FTM). Het kabinet wil tot en met 2030 12 miljard euro uitgeven aan de fiscale stimulering van elektrische auto's.

FTM meldde donderdag al dat de subsidie op elektrisch rijden niet wetenschappelijk gecontroleerd zou worden door TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën verdedigde de 'Tesla-subsidie' in februari juist in de Kamer door dit wel te beweren.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) vroeg om opheldering naar aanleiding van het artikel van FTM dat donderdag verscheen en noemde de zaak "zeer ernstig". Hij stelde al eerder vragen over enorme subsidies voor het leasen van elektrische auto's en over de prognose die er 120 procent naast zat.

'Model op lange termijn niet geschikt'

TNO verklaart in gesprek met FTM nu dat het bureau het model voor de korte termijn wel geschikt acht, maar niet tot 2030.

"Op de lange termijn moet de groei van het gebruik van elektrische auto's met name komen van nieuwe en tweedehandsvoertuigen in particulier eigendom of in gebruik via bijvoorbeeld private lease", aldus het onderzoeksbureau.