Ongeveer 2.700 passagiers zijn donderdag geraakt door de geschrapte vluchten van WOW air, melden onder meer persbureau Bloomberg en de nieuwssite Axios.

De IJslandse vliegtuigmaatschappij maakte donderdagochtend bekend alle vluchten te schrappen omdat de budgetmaatschappij in gesprek is met schuldeisers. Deze gesprekken zijn sinds maandag aan de gang.

"We hebben niet genoeg tijd meer en zijn niet in staat gebleken om financiering veilig te stellen voor het bedrijf", citeert Bloomberg een brief van WOW air-voorzitter Skúli Mogensen aan het personeel. "Ik zal het mezelf nooit vergeven dat ik niet op tijd actie heb ondernomen."

In totaal werden er donderdag 29 vluchten geschrapt, wat tot zo'n 2.700 gestrande passagiers leidde. Zij werden gevraagd om een andere luchtvaartmaatschappij te kiezen om op hun bestemming te komen.

Luchtvaartmaatschappijen bieden korting aan voor gestrande passagiers

Vijf luchtvaartmaatschappijen hebben zogeheten 'reddingstarieven' aangeboden voor gestrande WOW air-passagiers. EasyJet, IcelandAir, Wizz Air, Norwegian en XL Airways bieden vervangende tickets aan tegen korting. Hoe groot de korting is, is niet bekend.

Het is nog maar de vraag of passagiers die hun geld terug willen zien, daar ook aanspraak op maken. In een verklaring op de website adviseert WOW air om aan te kloppen bij hun creditcardmaatschappij, mits ze de tickets hebben betaald met een creditcard.

Mensen die een pakketreis hebben geboekt, kunnen het best aankloppen bij de touroperator, schrijft het IJslandse bedrijf op zijn website. Bij een faillissement kunnen passagiers terecht bij de curatoren. De kans dat passagiers hier hun geld terug kunnen krijgen, is klein. Schuldeisers zullen namelijk als eerst aan de beurt komen.