Het economisch sentiment in de eurozone is voor de negende maand op rij gedaald, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. In maart daalde de Economic Sentiment Indicator (ESI) van de Commissie van 106,2 in februari naar 105,5 punten.

De ESI toont maandelijks de stemming van onder meer de industrie en consumenten in de eurozone en de Europese Unie.

Met name het vertrouwen in de Duitse en Italiaanse economie baart zorgen. Het vertrouwen in beide economieën daalde ten opzichte van februari.

Het vertrouwen in de Duitse economie daalde flink: van 108,4 punten naar 106,6 punten. Hier bekoelde vooral het sentiment in de industrie, dit daalde van 1,6 punten in februari, naar -1,5 punten in maart.

Bij de Italianen daalde het consumentenvertrouwen van -11,8 , naar -13,1 punten. De Italiaanse economie is al langer een zorgenkindje binnen de eurozone. De Italiaanse economie verkeert als enige land in de eurozone in een recessie.

Woensdag meldde de Italiaanse krant Il Sore 24 Ore dat het land haar economische groeiverwachting voor 2019 had verlaagd naar 0,1 procent. Eerder gingen de Italianen nog uit van een economische groei van 1 procent.

Sentiment Nederlandse economie daalt ook

Ook het vertrouwen in de Nederlandse economie daalde in maart. Waar het sentiment in februari nog met drie punten steeg, daalde deze in maart van 106,5 naar 105,2 punten.

Met name het consumentenvertrouwen liep een deuk op in maart. Het vertrouwen onder consumenten daalde naar -8,3 punten, van -6,3 in februari. Op 21 maart maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al bekend dat het consumentenvertrouwen voor de achtste maand op rij was gedaald in Nederland.