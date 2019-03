Het Duitse chemieconcern Bayer moet ruim 70 miljoen euro betalen aan een Amerikaan die zegt dat hij kanker heeft opgelopen door onkruidverdelger Roundup. Dat besliste een Amerikaanse jury woensdag.

Volgens de jury in de federale rechtbank in San Francisco is de onkruidverdelger gebrekkig ontworpen, is er niet goed genoeg gewaarschuwd over het kankerrisico en is er onzorgvuldig gehandeld.

Van de opgelegde boete zal 4,7 miljoen als compensatie naar het slachtoffer gaan. Het overige geld is bedoeld als boete voor Bayer. Bayer verklaarde teleurgesteld te zijn in het besluit van de rechter en zegt in beroep te zullen gaan tegen het vonnis.

Slachtoffer in deze zaak is de zeventigjarige Edwin Hardeman uit Californië. Hij gebruikte de onkruidverdelger jarenlang rondom zijn huis en bij hem is nu een zeldzame vorm van lymfeklierkanker ontdekt.

In VS al 11.200 rechtszaken tegen producent Bayer

In de Verenigde Staten lopen al 11.200 zaken tegen producent Bayer, waarin geklaagd wordt over Roundup. In 2018 werd bekend dat Bayer ongeveer 70 miljoen euro uit moet keren aan een andere kankerpatiënt, Dewayne Johnson.

Ook bij hem werd vastgesteld dat Roundup in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van zijn ziekte.

Roundup, een door Bayer gekozen naam voor de stof glyfosaat, is een onkruidverdelger van het Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat in handen is van Bayer. Het is de populairste onkruidverdelger ter wereld.