China overweegt de import van varkensvlees vanuit de Verenigde Staten dit jaar op te schroeven tot een recordniveau als onderdeel van toezeggingen om de handelsoorlog tussen de twee landen te sussen. Dat schrijft persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen.

Mogelijk gaat het om 300.000 ton varkensvlees. Dat is fors meer dan de 166.000 ton die China in 2017 kocht in de Verenigde Staten, nog voordat de handelsoorlog begon.

De uiteindelijke hoeveelheid zal onder andere afhangen van de Afrikaanse varkenspest die sinds augustus heerst in China. De ziekte is dodelijk voor varkens en blijkt lastig onder controle te krijgen in het land.

De prijzen voor varkensvlees zijn in China inmiddels flink gestegen en het land ziet zich al genoodzaakt om in te kopen in de VS ondanks de importtarieven van 62 procent.

China en Amerika zijn sinds de zomer van 2018 verwikkeld in een handelsoorlog, waarin de twee landen elkaar bestoken met invoerrechten.