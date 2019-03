ABN AMRO bereidt zich voor op het aanvragen van een banklicentie in de Verenigde Staten, bevestigt een bron aan NU.nl na berichtgeving door de Britse zakenkrant Financial Times. Een banklicentie is handiger voor de bank doordat de huidige activiteiten een bepaalde schaal hebben bereikt.

ABN AMRO heeft vooral zakelijke activiteiten in de VS. Zo is de bank actief in het opzetten van handels- en grondstoffenfinanciering. De licentie moet het net iets makkelijker maken om financiering in dollars op te halen en leningen te verstrekken.

De bank heeft geen Amerikaanse consumententak en is dat ook niet van plan. ABN AMRO heeft nu 430 voltijdsbanen in Chicago, New York en Dallas.

Voordat ABN AMRO de licentie kan aanvragen, wacht de bank eerst op toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB).

Europese banken hebben lang geprobeerd om voet aan de grond te krijgen in de VS, maar de laatste jaren schroeven ze hun activiteiten juist terug. Zo hebben Deutsche Bank en Credit Suisse, die al grote Amerikaanse takken hebben, hun investeringsbanken op Wall Street afgebouwd.