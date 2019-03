Taxidienst Uber koopt voor 3,1 miljard dollar (zo'n 2,7 miljard euro) de in Dubai gevestigde concurrent Careem. Het concern, dat actief is in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft dertig miljoen gebruikers in 120 steden.

Naar verwachting wordt de overname in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Met de aankoop versterkt Uber de aanwezigheid in onder meer Saoedi-Arabië waar een van de grootste financiers van Uber, het Saoedische staatsfonds, gevestigd is.

Naar verwachting maakt Uber op korte termijn een beursgang die volgens sommige berichten het bedrijf kan waarderen op 120 miljard dollar. Hiermee zou het een van de grootste beursgangen in de techsector ooit worden.