De afgelopen vijf jaar is het aantal strandpaviljoens in Nederland gestegen met 4 procent. De groei is vooral flink in provincies die niet aan de kust liggen, zo blijkt dinsdag uit cijfers van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

In totaal telt Nederland nu 413 strandpaviljoens, waar dat er vijf jaar geleden nog 396 waren. Negen van die nieuwe paviljoens zijn te vinden in niet-kustprovincies. Zo kwamen er in de provincie Gelderland vier strandtenten bij.

De komende jaren zal de groei doorzetten, verwacht het adviesbureau. Vooral buiten de kustprovincies, omdat aan de kust vaak maximumaantallen gelden vanwege factoren als de natuurbeschermingswet en bestemmingsplannen.

Relatief gezien kwamen er in Zeeland en Noord-Holland de meeste strandpaviljoens bij. Absoluut gezien was de stijging het grootst in Noord-Holland.

Meeste strandpaviljoens in Den Haag, Zandvoort en Veere

252 strandpaviljoens zijn te vinden in de tien strandgemeenten van Nederland. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Den Haag, Zandvoort en Veere hebben de meeste paviljoens.

Strandtenten hebben in 2018 dankzij de warme zomer een topjaar gehad, meldt Van Spronsen & Partners verder. Gemiddeld kent een jaar zo'n tachtig warme, zomerse en tropische dagen; vorig jaar waren dat er bijna honderdtwintig.