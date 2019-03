Ethiopian Airlines blijft vertrouwen houden in de vliegtuigen van Boeing. "Ondanks de tragedie, zullen Boeing en Ethiopian Airlines verbonden blijven in de toekomst", zegt topman Tewolde Gebremariam. "Ethiopian gelooft in Boeing. Ze zullen onze partner blijven voor veel van onze jaren."

Op 10 maart crashte een Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines met 157 mensen aan boord. Het was de tweede crash met dit model in vijf maanden.

Toezichthouders wereldwijd besloten vervolgens de 737 MAX 8 aan de grond te houden, hoewel het nog niet duidelijk is of er iets fundamenteel mis is met het vliegtuig.

De CEO zegt ook het aan de grond houden van de 737 MAX te steunen.

Boeing zal komende week zo'n tweehonderd vliegtuigpiloten, technisch experts en toezichthouders inlichten over software- en trainingupdates.

Ook Qatar Airways, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten, zei Boeing te steunen na de rampen. Het Indonesische Garuda maakte vorige week bekend de order voor 49 Boeing 737 MAX 8's te willen schrappen. De maatschappij wil een ander model van Boeing omdat het publiek het vertrouwen zou hebben verloren in de 737 MAX 8.