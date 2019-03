Budgetketen Op=Op Voordeelshop vraagt faillissement aan bij de rechtbank Noord-Nederland. Het concern heeft 130 eigen winkels en er werken 1.164 mensen die 318 voltijdsbanen delen.

De winkels van de keten, die ook een webshop heeft, blijven tot nader order open. De tien franchisewinkels vallen buiten het faillissement.

De webshop blijft in de lucht, maar er kan niet meer besteld worden. De orders die al via de webshop zijn besteld worden vandaag of morgen nog uitgeleverd,

De winkelketen is onder meer bekend als discounter in A-merken en is gespecialiseerd in verzorgings- en huishoudelijke producten.

Een woordvoerder legt aan NU.nl uit dat het concern eigenlijk te snel is gegroeid in de laatste twee jaar. De omzet van het bedrijf groeide wel mee, maar niet genoeg om de eveneens stijgende kosten terug te verdienen.

Gebrek aan liquiditeit

Door het gebrek aan liquiditeit dat hierdoor ontstond was het ook moeilijker voor de keten om grote partijen op te kopen. "Goede en mooie partijen kun je dan niet altijd kopen. Daar moet je wel de middelen voor hebben."

Naar eigen zeggen hebben de aandeelhouders de afgelopen twee jaar extra geld beschikbaar gesteld, maar was dit onvoldoende om het bedrijf "door deze periode te kunnen leiden".

Groei-ambitie van driehonderd winkels

De eigenaren gingen op zoek naar investeerders, maar ook dit bood geen soelaas. "Om verschillende redenen waren investeerders wel geïnteresseerd, maar hebben ze niet doorgezet." Op het hoogtepunt telde Op=Op Voordeelshop 150 winkels, maar sindsdien zijn een handvol niet-functionerende locaties gesloten.

Op=Op Voordeelshop ontstond in 1997 in het Drentse Klazienaveen en vanuit het noorden breidde het concern uit. Het concern wilde groeien naar driehonderd winkels.