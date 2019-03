Het aantal passagiers dat aankomt en vertrekt op Nederlandse vliegvelden is opnieuw gestegen. In totaal vlogen er in 2018 79,6 miljoen passagiers via Nederlandse luchthavens. Dat is 4,5 procent meer dan het jaar daarvoor.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal passagiers van en naar Schiphol groeide in 2018 met 3,7 procent in vergelijking met 2017, tot 71 miljoen. Daarmee is Schiphol relatief gezien het vliegveld met de minste groei.

Eindhoven Airport, het tweede vliegveld van het land, zag het aantal passagiers 9,4 procent stijgen ten opzichte van 2017, tot 6,2 miljoen passagiers.

Rotterdam The Hague Airport groeide 10,1 procent. Op de kleinere luchthavens Groningen Eelde en Maastricht Aachen kwamen respectievelijk 13,3 en 64,1 procent meer passagiers.

De omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen steeg in het vierde kwartaal van 2018 met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2018 steeg de omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met 5 procent.