De Amerikaanse president Donald Trump is nog altijd niet erg tevreden met het handelsbeleid van de Europese Unie, ook al werd een vergaande handelsoorlog vorig jaar voorkomen met een aantal toezeggingen. "De Europese Unie behandelt ons eerlijk gezegd net zo erg als China", aldus Trump vrijdag.

De Amerikaanse regering voert momenteel handelsgesprekken met zowel China als de Europese Unie.

Volgens de Amerikaanse president zit er veel voortgang in de gesprekken met China. "Ik denk dat er binnenkort een deal komt. Ik denk dat ze het heel hard nodig hebben", aldus Trump tegen Fox Business Network.

Trump zegt over de gesprekken met de EU dat hij niet van plan is het invoertarief van 25 procent op middelgrote bedrijfswagens op te heffen. Die zogenoemde 'chicken tax' (kippentaks, red.) stamt nog uit de zestiger jaren, en was oorspronkelijk een represaille van de Amerikanen op Europese invoertarieven op Amerikaans kippenvlees.

Trump is wel bereid om op bepaalde producten alle invoertarieven op te heffen, maar wil dat niet doen bij auto's. "Als ze hun fabrieken in de Verenigde Staten zetten, hebben ze geen last van invoertarieven", aldus Trump.