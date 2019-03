De gemeente Blaricum heeft Bloemendaal van de troon gestoten in de lijst van Nederlandse gemeenten met de duurste koopwoningen. Gemiddeld kost een woning in Blaricum ruim 900.000 euro, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster zaterdag.

Laren en Bloemendaal staan op de tweede en derde plek met een gemiddelde prijs van net onder de 800.000 euro.

Het prijsverschil tussen koopwoningen in de duurste en goedkoopste gemeente is in 2018 gestegen naar 760.000 euro, het hoogste bedrag ooit. In 2017 was het verschil nog 635.000 euro.

In Delfzijl lag de gemiddelde verkoopprijs op 142.000 euro. De Groningse gemeente is daarmee gemiddeld het goedkoopst. In tien andere gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs onder de 175.000 euro.

Dure huizen in Randstad en Noord-Brabant

Niet alleen in Blaricum, Laren en Bloemendaal, maar ook in Wassenaar, Heemstede en Rozendaal werd huizen gemiddeld voor meer dan 500.000 euro verkocht.

Vooral in de Randstad en Noord-Brabant zijn gemeenten met relatief dure huizen te vinden. Gemeenten met goedkopere huizen liggen vooral in de drie noordelijke provincies en het zuiden van Zeeland en Noord-Limburg.

Het CBS merkt op dat er in deze cijfers niet wordt gecorrigeerd op het soort huis en de kwaliteit van een woning. Zo liggen de verkoopprijzen in gemeenten met villa's vaak hoger dan in gemeenten met veel appartementen, aldus het CBS.