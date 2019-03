Damesschoenenmerk Fred de la Bretonière en Shabbies Amsterdam maken een doorstart met het Nederlandse RNF, de eigenaar van modemerk MEXX, meldt RNF.

De webshop wordt zo snel mogelijk weer online gezet en het bedrijf wil ook de groothandelsactiviteiten opstarten.

De eigenaren van RNF Group, Ron Janssen en Ferry Helmer, schrijven in een persbericht: "De beide merken zijn sterk in Nederland, met zelfstandige groeimogelijkheden, in eerste instantie in Duitsland. Daarbovenop zijn er kansen binnen ons eigen internationale netwerk. Kortom: er zijn allerlei opties die op dit moment afgevinkt worden, nog geen concrete plannen."

Bretoniere Group, het moederbedrijf van Fred de la Bretonière en Shabbies Amsterdam, vroeg maandag 11 maart faillissement aan.

Gedaalde omzet sinds economische crisis

Bretoniere Group had naar eigen zeggen te maken met dalende omzetten. Sinds het einde van de economische crisis zijn de omzetten bij het concern tot wel een kwart gedaald. Op het moment van faillissement werkten er 115 mensen bij het bedrijf.

RNF Group nam in 2017 de merkrechten van MEXX over van het Turkse Eroglu Holding. RNF Group was toen al eigenaar van Ferro Footwear en distributeur van sportmerk Umbro.