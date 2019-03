De verkoop van Amerikaanse whiskeys is in de tweede helft van 2018 met 11 procent gedaald. Dat maakt de raad voor Amerikaanse gedistilleerde dranken donderdag bekend.

Volgens de raad is de export van Amerikaanse whiskeys gedaald vanwege de handelspolitiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Door onder meer importtarieven te heffen op staal en aluminium hebben andere landen heffingen ingevoerd tegen Amerikaanse whiskeys.

Het effect van de importheffingen is goed terug te zien in de export naar de EU. In juni kondigde de Europes Unie importheffingen van 25 procent aan over de inkoop van Amerikaanse whiskeys. Als gevolg daarvan daalde de export naar de EU in de tweede helft van 2018 met een kleine 14 procent. In de eerste helft van 2018 groeide deze nog met 33 procent.

De Europese Unie, China, Canada en Mexico hebben allen importtarieven ingesteld op Amerikaanse whiskey, van tussen de 10 en 25 procent.