Achmea Bank neemt 125.000 spaarklanten en een hypotheekportefeuille van 1,5 miljard euro over van a.s.r. Bank. Terwijl Achmea juist meer inzet op bancaire producten, wil a.s.r. niet langer bancaire zaken als kernactiviteit, melden ze donderdag. Het volume van de spaarportefeuille bedraagt 1,7 miljard euro.

Achmea kiest een strategie die gericht is op meer pensioendienstverlening, vermogensbeheer en geïntegreerde bancaire producten. Deze stap past hier volgens de bank goed bij.

"We hebben in een eerder stadium vastgesteld dat we onze bank niet langer als een kernactiviteit voor a.s.r. zien. Deze transactie is een cruciale stap in het afbouwen van onze bankactiviteiten", zegt a.s.r.-topman Jos Baeten.

Als de overname helemaal rond is, merken spaarklanten dit doordat ze voortaan terecht kunnen bij Centraal Beheer, vertelt een Achmea-woordvoerder aan NU.nl. Hypotheekklanten merken er niets van; zij kunnen voor dienstverlening nog steeds bij a.s.r. terecht.

De rente verandert de eerste tijd ook niet. "Als er op een later tijdstip wijzigingen plaatsvinden, dan worden rekeninghouders hierover tijdig geïnformeerd", aldus Achmea.