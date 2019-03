Bestaande koopwoningen stegen in februari 7,5 procent in prijs in vergelijking met een jaar eerder, melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit is de laagste prijsstijging sinds september 2017.

In januari was de prijs nog 8,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Al sinds het dieptepunt van juni 2013 is een stijgende trend te zien bij woningprijzen. Dit dieptepunt kwam na de piek in augustus 2008.

In mei 2018 bereikte de prijsindex voor bestaande woningen voor het eerst een hoger niveau dan het recordniveau in augustus 2008.

In vergelijking met het dieptepunt in 2013 lagen de huizenprijzen in februari 2019 maar liefst 35,5 procent hoger. Vergeleken met de piek in 2008 waren woningen 6,4 duurder.

Het Kadaster registreerde in februari 15.470 woningverkopen. Opgeteld werden er in de eerste twee maanden van het jaar 30.595 woningen verkocht, wat 5 procent minder is dan het aantal in dezelfde periode in 2018.