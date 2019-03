Het handelstekort dat Nederland heeft met de Verenigde Staten is vorig jaar afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit kwam vooral doordat de Nederlandse export groeide.

Nederland exporteerde vorig jaar voor 23,7 miljard euro naar de VS, een vijfde meer dan in 2017.

Daar stond tegenover, dat de import vanuit de VS met 9 procent toenam tot 33,7 miljard euro. Door import van export af te trekken komt het CBS tot een Nederlands handelstekort van 10 miljard euro. Dat was in 2017 nog 1,1 miljard meer.

De VS zijn het vierde importland van Nederland, goed voor 7,6 procent van alle Nederlandse import. Van de Nederlandse export gaat 4,8 procent naar de VS, daarmee neemt dat land de vijfde plaats in.

Vooral te gaan veelal naar de VS. Ondanks Amerikaanse importheffingen exporteerde Nederland bovendien meer staal en aluminium.