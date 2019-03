Het aandeel van chemieconcern van Bayer ging woensdag met ruim 12 procent onderuit nadat voor de tweede keer een jury in de Verenigde Staten oordeelde dat onkruidverdelger Roundup kanker veroorzaakt. Bayer heeft onlangs de fabrikant van Roundup, het Amerikaanse Monsanto, overgenomen.

Rond 10.30 uur stond het aandeel Bayer 12,2 procent lager op 61,20 euro. Hiermee was het fonds de grootste daler in de belangrijkste aandelenindex van Frankfurt.

Dinsdag oordeelde een jury in de Amerikaanse staat Californië dat Roundup verantwoordelijk was voor de kanker van een man die het middel decennia lang heeft gebruikt. Een schadevergoeding is nog niet vastgesteld.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een jury in de VS Roundup, een glyfosaathoudende onkruidverdelger, als kankerverwekkend aanmerkt. Het middel werd door Monsanto op de markt gebracht, maar Monsanto werd vorig jaar door Bayer overgenomen.

Boete van 78,5 miljoen dollar

In de eerdere zaak werd Bayer veroordeeld tot een boete van 78,5 miljoen dollar (69,2 miljoen euro), maar het chemiebedrijf gaat nog in hoger beroep. Volgens juridisch experts wordt de kans door de tweede uitspraak groter dat Bayer zal schikken.

Het concern zei na de uitspraak opnieuw dat de wetenschap bevestigt dat glyfosaathoudende onkruidverdelgers geen kanker veroorzaken. In Europa heeft de toezichthouder geoordeeld dat dat de stof niet kankerverwekkend is, maar gezondheidsorganisatie WHO stelde juist dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is.