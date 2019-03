Ryanair wilde Nederlandse piloten op basis van economische redenen ontslaan, maar krijgt hiervoor geen toestemming van het UWV. De piloten kregen dinsdag gelijk in de procedure die ze startten tegen hun voormalige werkgever.

De maatschappij moet de vliegers nu in dienst houden. Volgens de rechter zou er bij de ontslagen ook schijn zijn van handelen uit rancune om twee stakingsrondes. "Wij zien ook eventuele toekomstige juridische procedures met vertrouwen tegemoet", schrijft vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) in een persbericht.

Het is de derde overwinning van Ryanair-personeel. Een eerdere zaak ging over een staking, die de maatschappij wilde tegenhouden. Ook wonnen de vliegers een zaak over de overplaatsing die Ryanair voor hen in gedachten had vanwege de sluiting van de basis in Eindhoven. Ze zouden daarmee verplaatst worden naar basissen in Noord-Afrika en Oost-Europa.

'Thuiszittende piloten willen aan het werk'

De piloten zitten nu thuis, zegt een woordvoerder van VNV tegen NU.nl. "Ze mogen van de rechter niet gedwongen overgeplaatst worden naar andere landen, en hoeven alleen vluchten te accepteren die van en naar Eindhoven gaan. Maar die zijn er niet." Volgens VNV willen de piloten wel graag aan het werk.

Het gaat inmiddels om een groep van zestien piloten, die nu al maanden doorbetaald wordt Ryanair. Er staat een hoge dwangsom op als de maatschappij niet betaalt, die volgens de vakbond vele malen hoger is dan het loon van de vliegers. De groep piloten was eerst groter, maar er zijn vliegers overgestapt naar andere banen, en sommigen zijn akkoord gegaan met een overplaatsing.

De bond verwacht dat Ryanair opnieuw naar de rechter zal stappen om tegen de uitspraak van het UWV in te gaan.